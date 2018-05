MALTEMPO. Bufera di vento e grandine a Torino [FOTO E VIDEO]

Violento nubifragio sul capoluogo poco dopo le 16: decine di chiamate ai vigili del fuoco per segnalare danni e disagi

ANCORA PIOGGIA IN PIEMONTE

Torino nella morsa del vento e della grandine. Poco dopo le 16 una bufera si è abbattuta sul capoluogo piemontese causando non pochi disagi alla circolazione veicolare.

Altro che 30 maggio: le strade si sono improvvisamente imbiancate a causa della grandine.

E il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di chiamate per i danni e i disagi provocati dal nubifragio. Allagati diversi garage e cantine. Pompieri in azione in corso Vigevano, dove un albero rischia di cadere.

Il maltempo non concederà tregua al Piemonte (tranne la valle Scrivia, nell’Alessandrino), dove per 36 ore sarà allerta gialla per i temporali.