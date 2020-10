Maltempo, Cirio incontra Lamorgese: “In Piemonte danni per un miliardo di euro”

Danni per un miliardo di euro. E si tratta soltanto di una prima rendicontazione. Ad affermarlo, dopo aver consegnato in mattinata a Roma al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese la nota con il bilancio provvisorio della drammatica alluvione di venerdì scorso, è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“Ho consegnato una prima rendicontazione dei danni e l’elenco degli interventi di somma urgenza che sono necessari al ripristino in sicurezza del nostro territorio”, spiega Cirio. “Si tratta di cifre non ancora definitive, ma se si sommano i danni delle opere pubbliche a quelli subiti da privati, famiglie, azienze, industrie, commercio, artigianato, agricoltura, si arriva a una cifra vicina al miliardo di euro”.

“Il Piemonte ha sempre pagato tanto e ricevuto poco – aggiunge Cirio – Ora è necessario che il governo faccia la sua parte”. E insieme a Roma, potrebbe contribuire anche Bruxelles. La prossima settimana il presidente della Regione in missione in Belgio chiederà all’Unione Europea l’accesso al fondo di solidarietà per le zone alluvionate.