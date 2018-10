Maltempo: domani allerta gialla in Piemonte. Attesi temporali e tempeste di vento

Torna l’allerta maltempo in Piemonte. Dopo le ultime giornate all’insegna delle alte temperature, da domani sulla regione è attesa la pioggia, anche abbondante. Dal tardo pomeriggio, segnala l’Arpa Piemonte, sono attese precipitazioni “forti e persistenti” sul Verbano e sulla zona del Lago Maggiore. Precipitazioni intense e localizzate sono previste su vercellese, novarese, biellese e sul settore meridionale della regione, dove potranno essere a carattere temporalesco, in particolare al confine della Liguria. Queste aree, scrive l’Arpa piemontese, saranno interessate anche da venti molto forti da sud.

LA QUOTA NEVE

La quota neve è prevista generalmente al di sopra dei 2.000 metri a nord e 2.200/2300 metri sugli altri settori. Le precipitazioni si attenueranno nella tarda mattinata di domenica per poi riprendere in serata, ad eccezione del verbano dove saranno più persistenti. Il bollettino dell’Arpa indica che “sono possibili locali allagamenti e isolate frane superficiali, in particolare con il persistere delle precipitazioni. Sulle zone meridionali della regione, il vento forte potrà determinare anche cadute di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità”.

INCREMENTI CORSI D’ACQUA

Sono previsti, a partire dalla notte tra sabato e domenica, incrementi dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. Arpa consiglia di “prestare la massima attenzione negli spostamenti e di seguire l’evoluzione meteorologica”. Domenica miglioramento ma solo temporaneo: le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) indicano un nuovo e più marcato peggioramento per la giornata di lunedì.