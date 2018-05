Maltempo, in Piemonte è ancora allerta gialla. Allagamenti nel torinese

Colpita in particolar modo la zona di Bibiana. Caduti 78 mm a Luserna e 75 a San Martino Chisone

In rialzo anche il livello del Po, che non preoccupa

Gran parte del Piemonte è in allerta gialla per il maltempo. Forti temporali, con grandine e forti venti la stanno facendo da padrone anche nel torinese.

La zona più colpita è stata finora il pinerolese, colpita da allagamenti in particolar modo a Bibiana, al confine con la provincia di Cuneo.

L’Arpa ha registrato nelle ultime 24 ore 78 mm di pioggia a Luserna San Giovanni e 75 a San Martino Chisone, in provincia di Torino.

In crescita anche il livello dei fiumi, in particolare Maira, Pellice e Doria Riparia. Anche il Po è in aumento, ma con valori al di sotto delle soglie.

Con l’arrivo dell’aria fredda la quota neve è in rapida discesa, fino ai 1.200 metri nelle valli Varaita, Maira e Stura di Demonte.

FOTO REPERTORIO