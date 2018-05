Maltempo in Piemonte: nuova ondata di temporali in arrivo e neve fino a 1.500 metri

Nuova ondata di temporali in Piemonte, questa volta con un deciso abbassamento delle temperature. Dopo un sabato con il tempo variabile, tra domenica e lunedì la quota della neve si abbasserà fino a 1.500 metri sulle Alpi occidentali. Rovesci e temporali forti si estenderanno – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – anche sulle pianure. In calo, fino a 2.100 metri a ovest 2.400 a est dello zero termico.

BEL TEMPO SOLO DAL 20 MAGGIO

La fase temporalesca proseguirà per tutta la settimana prossima: solo intorno al 20 maggio la Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede un ritorno a tempo più asciutto e a temperature più in linea con la media del periodo, dopo qualche giorno più freddo.