Maltempo, la situazione migliora: la Protezione Civile chiude sala operativa

Le condizioni meteorologiche in Piemonte sono in netto miglioramento ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua, come rendono noto dalla Regione, sono tutti in calo: il Po decresce e la situazione si sta normalizzando.

Solo il livello del Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. È caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie, mentre nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre duecento volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 persone evacuate.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale chiude oggi pomeriggio alle 16 il presidio H24, ma – si sottolinea dalla Regione Piemonte – “continua a monitorare il territorio e supportare gli interventi che sono in corso per il ripristino del territorio”.

Ripresa, intanto, la circolazione ferroviaria sulla Torino-Cirié, interrotta ieri in seguito alla piena del fiume Stura. Il primo treno è partito alle 13.13, come comunicato dal Gtt che ha annunciato la fine del servizio sostitutivo con i bus attivo in mattinata.