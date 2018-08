Maltempo, livello di allerta gialla nel nord del Piemonte

L'Arpa invita alla prudenza gli escursionisti diretti in montagna

Livello di allerta gialla con previsione di forti temporali nel nord del Piemonte e vaste aree a rischio di locali allagamenti e frane, in particolare nelle zone alpine e prealpine delle province di Novara, Vercelli e Verbania e nelle zone pianeggianti di sei province su otto.

Queste le indicazioni contenute negli ultimi bollettini di vigilanza meteorologica di Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il tempo, secondo l’agenzia, si manterrà molto perturbato anche sabato pomeriggio, con invito alla prudenza per gli escursionisti diretti in montagna.

Possibilità di precipitazioni anche piuttosto consistenti sull’Appennino e sull’arco alpino che va dalle Alpi Cozie alle Liguri, nel Cuneese. Temperatura in leggero abbassamento, con zero termico da 3.500 a 2.500 metri.