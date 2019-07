Maltempo nel Torinese: albero si abbatte su auto, autista ferito [LE FOTO]

Grandinate, forti raffiche di vento e continui acquazzoni: il maltempo si è abbattuto sul Torinese, portando caos e disagi su tutta la regione. Il meteo rimarrà lo stesso anche per domani: è già scattata l’allerta gialla sul Piemonte.

ALBERO CADE SU AUTO, FERITO IL CONDUCENTE

Diversi alberi, a causa delle forti folate di vento della giornata, sono caduti, creando disagi alla circolazione. Uno di questi è caduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta, senza causare però feriti, mentre un altro è crollato su un furgone, in tangenziale nord uscita Caselle, ferendo l’autista del veicolo. Per ora nulla di preoccupante: l’uomo coinvolto, di età ancora sconosciuta, è stato portato in ospedale con codice giallo.

foto di Claudio Neve