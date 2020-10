Maltempo, nell’Alessandrino la forte pioggia fa collassare campanile: nessun ferito

Ancora danni in Piemonte: i detriti hanno danneggiato una casa vicina, ma non ci sono state evacuazioni

Il maltempo in Piemonte continua a provocare caos e danni. L’ultimo episodio, per ordine, è accaduto a Lu Monferrato, nell’Alessandrino. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città nella serata di ieri ha infatti fatto crollare il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio.

L’area era stata transennata nel pomeriggio per via della caduta di calcinacci. Il pezzo, poi, ha ceduto nella serata. Nessun ferito (la zona è infatti isolata), ma i detriti provocati dal crollo hanno danneggiato una casa vicina. Non c’è stato bisogno di evacuazioni per gli abitanti.