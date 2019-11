Nevica sulle montagne del Piemonte: 20 centimetri al Sestriere, imbiancata la Val Susa

L’emergenza maltempo che da ieri flagella la Penisola, da nord a sud, non ha risparmiato il Piemonte dove, dalla scorsa notte, è nevicato su tutto l’arco alpino.

PRIMI FIOCCHI AL SESTRIERE

Primi fiocchi bianchi al Sestriere, dove ne sono caduti circa 20 centimetri. In Alta Val Susa, imbiancate anche San Sicario, Pragelato e Sportinia.

NEVICA ANCHE A BARDONECCHIA

Ha nevicato anche ai 1.200 metri di Bardonecchia, sempre in Valle di Susa. Il maltempo, che sta portando piogge diffuse in pianura, ha concesso una tregua al Piemonte soltanto a partire dal tardo pomeriggio. Ma per domani, si prevedono forti miglioramenti con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.