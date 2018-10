Maltempo, nuovo peggioramento in Piemonte: prevista allerta arancione

Tregua maltempo sul Piemonte, con le precipitazioni in attenuazione in attesa però di un nuovo peggioramento previsto per la serata, con piogge diffuse e persistenti sull’intera regione. Verbano, alto vercellese e novarese, biellese e canavese saranno le zone più colpite, secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha emesso per queste zone del Piemonte una allerta arancione.

Temporali in transito dalla Liguria determineranno forti precipitazioni a carattere più localizzato sulle zone appenniniche. I fenomeni saranno accompagnati da venti molto forti. La quota neve sarà al di sopra dei 2.000-2.100 metri, in diminuzione dalla serata di lunedì fino ai 1.500-1.600 metri.

L’allerta arancione è per allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua fino al livello di guardia e diffuse frane superficiali. Il vento potrà determinare anche caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità.