MALTEMPO. Piemonte, ancora forti temporali e grandine: è allerta gialla

Ancora maltempo in Piemonte. Giovedì sera, come riferito dall’Arpa, la perturbazione atlantica raggiungerà la sua fase più acuta con forti temporali, grandine e raffiche di vento.

L’agenzia regionale per la protezione ambientale fa sapere che “sono previsti i incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nel Torinese e nel Cuneese”.

Già nella giornata di oggi si sono verificati forti temporali.

“I valori più significativi sono stati osservati a Piano Audi (TO) con 70 mm, Venaria (TO) 51 mm, Camparient (BI) 40 mm. La stazione di Oropa (BI) ha registrato 88 mm con un massimo di 37 mm in un’ora” fa sapere l’Arpa.