Maltempo in Piemonte, cresce il livello di fiumi e torrenti. Murazzi sommersi [FOTO]

Piogge abbondanti per tutta la giornata di oggi, allerta massima. Ondata di piena attesa a Torino per le 14

Ansia e preoccupazione in tutto il Piemonte per il maltempo. Il livello di fiumi e torrenti è in crescita e permane l’allerta gialla anche per le prossime ore su gran parte del territorio regionale.

Per tutta la giornata di martedì sono previste nuove piogge abbondanti, seppur alternate a brevi momenti di pausa e senza precipitazioni. Lungo l’asta del Po è atteso il transito della piena: il grande fiume è uscito fuori dagli argini a Carignano e Pancalieri e le sue acque hanno sommerso il lungofiume dei Murazzi, a Torino. Diversi gli arbusti che, trascinati dalla corrente, si sono accumulati tra le arcate del ponte di Piazza Vittorio Veneto. Al momento il livello delle acque è 70 centimetri oltre il livello di guardia.

Secondo i tecnici dell’Arpa, l’ondata di piena è prevista per le 14. Allagato anche il Borgo Medievale. Accessi al fiume interdetti e sorvegliati da polizia municipale e protezione civile. Minacciati dalle acque anche i circoli Esperia e Amici del Fiume, in corso Moncalieri. Già allagato il circolo Armida, al Parco del Valentino.

Sorvegliato speciale è pure il Lago Maggiore: esondazione attesa a Verbania. Protezione civile al lavoro per monitorare la situazione anche nel Pinerolese dove è in significativa crescita il livello delle acque del Chisone. A preoccupare nel Cuneese è invece il torrente Ghiandone, prossimo all’esondazione in più punti.

Due piccole frane, intanto, hanno interessato le strade delle Valli di Lanzo, la Provinciale 26 tra Balangero e Coassolo e la Provinciale 31 tra Coassolo e Monastero di Lanzo. La prima strada al momento è chiusa, i tecnici della Città Metropolitana e i volontari della protezione civile si stanno prodigando per liberare la carreggiata da fango e detriti. Sull’altra si procede a senso unico alternato, con la sede stradale spaccata a causa di uno smottamento.