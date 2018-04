MALTEMPO. Piemonte, resta l’allerta gialla. Aumenta il pericolo valanghe sulle Alpi

Il maltempo in Piemonte non si attenua e fino a domani (giovedì 12 aprile) resta l’allerta gialla su due terzi della regione. Come riferisce l’Arpa, “il grado di pericolo valanghe raggiungerà il 4-Forte su tutto l’arco alpino piemontese”, con il rischio di distacchi di neve di grandi dimensioni.

“Negli ultimi 3 giorni – si legge sull’ultimo bollettino dell’Arpa – sono stati registrati apporti di neve fresca, a 2.000m di quota, pari a: 20-35 cm sui settori settentrionali, 15-30 cm sui settori occidentali e 25-45 cm su quelli meridionali. Dalla giornata odierna si assisterà a una ulteriore intensificazione dell’attività valanghiva spontanea con numerose valanghe di medie dimensioni e singole grandi valanghe che potranno interessare la viabilità di fondovalle”.

I picchi di pioggia misurati dalla rete Arpa sono stati a Piano Audi (To), 108 millimetri, Piedicavallo (Biella), 100, Fobello (Vercelli), 74.