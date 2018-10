E' l'effetto della perturbazione in discesa verso il Mediterraneo dalla Scandinavia. Le temperature in calo potrebbero portare qualche fiocco anche a quote più basse

Prima neve oltre i 2mila metri sulle montagne del Piemonte. E’ l’effetto della perturbazione in discesa verso il Mediterraneo dalla penisola scandinava, che sta determinato su tutta la regione condizioni di instabilità.

TEMPORALI ATTESI IN PIANURA

In pianura sono attesi temporali, localmente intensi, per i quali l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso una allerta gialla. Le temperature in calo potrebbero portare qualche fiocco di neve a quote più basse.