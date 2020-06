Maltempo, situazione difficile in provincia: frane e allagamenti a Pino Torinese e San Mauro

Decine gli interventi dei vigili del fuoco, allerta gialla anche per la giornata di oggi

Frane, allagamenti e strade interrotte nel Torinese a causa dell’ondata di maltempo abbattutasi nella notte. Secondo l’Arpa, che ha diramato un avviso di allerta gialla, anche oggi saranno possibili allagamenti in pianura e nel settore meridionale del Piemonte.

Numerosi, intanto, gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità e per mettere in sicurezza strade interessate da smottamenti. Situazione difficile a Pino Torinese, dove è franata una parte della Sp10 del traforo: le autovetture, impossibilitate a proseguire la propria marcia, sono state deviate verso il Pino Vecchio.

Sei persone, invece, sono state evacuate da un condominio di San Mauro e spostate in piani più alti dopo che l’acqua del fiume ha invaso il piano terra. Problemi anche in centro, dove una coppia è rimasta bloccata in un sottopasso.