I vigili del fuoco sono intervenuti con motoseghe e autogru per liberare l’area

Tragedia sfiorata a Torino. Il violento temporale che si è abbattuto su Torino la scorsa notte ha fatto cadere un grosso albero su alcune auto parcheggiate in Lungo Po Antonelli. E’ successo all’alba e per fortuna non c’erano persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con motoseghe e autogru per liberare l’area dal tronco e dai rami.