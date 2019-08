Maltratta e aggredisce l’ex compagna anche davanti ai poliziotti. Arrestato

L'uomo, un 38enne con problemi di alcolismo, più volte nei mesi scorsi aveva minacciato la donna che, per questo, lo aveva lasciato

E' successo in un alloggio del quartiere Barriera Milano a Torino

Geloso e fuori di sé, ha maltrattato l’ex compagna aggredendola anche davanti ai poliziotti. E’ successo a Torino in un’abitazione del quartiere Barriera Milano. Gli agenti del locale commissariato, giunti in soccorso di una giovane donna che aveva appena segnalato alle forze dell’ordine di essere stata maltrattato dal suo ex compagno, l’hanno raggiunta e quindi sono saliti con lei nell’alloggio dell’uomo dove la malcapitata doveva ritirare alcuni effetti personali.

AGGREDISCE LA DONNA DAVANTI AI POLIZIOTTI

Alla vista della donna, l’uomo l’ha aggredita riuscendo a darle un colpo nella schiena e cercando di afferrarla più volte. Grazie all’intervento dei poliziotti, l’aggressione è stata sventata praticamente sul nascere, nonostante la forte resistenza opposta dal balordo.

ARRESTATO 38ENNE CON PROBLEMI DI ALCOLISMO

Si tratta di un cittadino italiano 38enne con problemi di alcolismo; più volte negli scorsi mesi aveva minacciato la compagna che, per questo, lo aveva lasciato. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.