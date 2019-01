Maltrattamenti in asilo, la maestra: “Errore trattare bimbi come se fossero miei”

“Il mio errore è stato quello di pensare ai bimbi del nido come se fossero i miei bambini“: si è difesa così una delle due maestre, mamma e figlia titolari di un nido famiglia di Torino, arrestate dalla polizia per maltrattamenti sui bambini.

PARLA L’AVVOCATO

“La mia assistita ha ammesso alcune situazioni che non erano perfettamente compatibili con un nido, ma ben lontani dall’essere qualificabili con maltrattamenti – spiega il difensore della donna, l’avvocato Andrea Serlenza – Un esempio? Il fatto che non permettessero ai bambini di dormire alle 10 del mattino era semplicemente per abituarli a un corretto alternarsi di sonno e veglia”. Le donne sono anche accusate di aver scambiato i ciucci o i cucchiaini tra i piccoli. “Poteva capitare, ma non era sicuramente un’usanza – aggiunge l’avvocato – La mia assistita ha spiegato di aver agito come se quelli fossero figli suoi”.