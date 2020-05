Maltrattamenti, due arresti nel Torinese nelle ultime 24 ore

Due arresti per maltrattamenti nel Torinese a opera dei carabinieri nelle ultime 24 ore. A Condove i militari della locale Stazione hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni in seguito a un intervento dopo una segnalazione al 112 per una lite in famiglia.

L’uomo ha aggredito e picchiato la convivente al culmine di un litigio. È stata la stessa vittima, una ragazza romena di 35 anni, a chiamare i carabinieri per denunciare il marito violento. La donna presentava varie ecchimosi sul collo, mani e sulla schiena.

A Moncalieri, invece, è stato arrestato per maltrattamenti un commerciante di 43 anni, italiano, che aveva picchiato e umiliato la moglie davanti ai figli minorenni. La vittima, una donna peruviana di 33 anni, ha chiamato il 112 per denunciare il marito violento.

I carabinieri sono arrivati immediatamente e hanno sorpreso la coppia che litigava. La donna ha dichiarato ai militare dell’Arma che le violenze fisiche e psicologiche duravano ormai da molto tempo, sempre alla presenza dei loro figli di 1 e 6 anni. Per tutte le vittime è stato applicato il codice rosso.