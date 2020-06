Maltrattamenti in famiglia nel Torinese: 2 arresti in 48 ore [VIDEO]

Due arresti per maltrattamenti in provincia di Torino nelle ultime 48 ore. A Moncalieri i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 28enne per aver aggredito e picchiato la madre al culmine di un litigio. La prima chiamata ai militari è stata fatta dalla madre del giovane, poi è arrivata quella della nonna che abita a due civici di distanza, a seguire quella della vicina di casa. Umiliazioni e prepotenze duravano ormai da qualche tempo. L’uomo ha cercato di aggredire anche i carabinieri e si è scagliato contro di loro tant’è che è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino per fermarlo. Una volta bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti.

A Rivoli, invece, un romeno di 51 anni ha minacciato di morte e picchiato la moglie, di 46 anni, e il figlio di 12 anni. La vittima è riuscita a chiamare i carabinieri che sono arrivati immediatamente sorprendendo la coppia mentre litigava. La donna è stata accompagnata in ospedale per diverse escoriazioni al volto e il figlio è stato ricoverato nel reparto pediatrico di Rivoli in osservazione. L’aggressore è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.