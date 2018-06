Maltrattava la moglie e le figlie: arrestato l’infermiere violento. In macchina aveva un bisturi

Era già stato arrestato lo scorso 12 maggio dagli agenti del commissariato San Donato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e delle sue due figlie. Allontanato dall’abitazione, nonostante fosse colpito da un divieto di avvicinamento, l’uomo, un italiano di 53 anni, aveva ripetutamente violato la misura, presentandosi nella ex casa coniugale e tentando di entrarvi, senza però riuscirvi perché, nel frattempo, la vittima aveva cambiato la serratura della porta.

AVEVA PRELEVATO TUTTI I SOLDI DAL CONTO

Come se non bastasse, l’uomo aveva prelevato tutti i soldi dal conto corrente cointestato, disdicendo il contratto di fornitura elettrica, così da lasciare la sua famiglia senza mezzi di sostentamento.

LA DECISIONE DEL GIP

Da qui la decisione del Gip del Tribunale di Torino che ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del 53enne torinese. Quando gli agenti, pochi giorni dopo, hanno individuato l’autovettura del ricercato, lo hanno atteso fino al suo arrivo per arrestarlo. All’interno della macchina è stato rinvenuto e sequestrato, nascosto del vano portaoggetti, un bisturi, del quale l’uomo con ogni probabilità è entrato in possesso grazie alla sua professione di infermiere.