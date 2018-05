Maltrattavano mungitore indiano. Condannati due fratelli allevatori

Un anno di reclusione con la condizionale. La seconda sezione penale della Corte d’appello del tribunale di Torino ha confermato la condanna per due allevatori di Macello, i fratelli Livio e Valter R., accusati di aver maltrattato un bracciante agricolo indiano.

Guruseb Singh, secondo quanto sostenuto dall’accusa, sarebbe stato costretto a vivere in un container privo dei servizi igienici e con turni di lavoro massacranti, senza ferie né giorni di riposo.

La situazione sarebbe poi degenerata nel mese di ottobre del 2015, quando il bracciante non avrebbe ottenuto l’autorizzazione a terminare prima il turno di lavoro per andare in questura a Torino per ritirare il permesso di soggiorno.

Ci sarebbe stata una discussione subito degenerata, e il giovane sarebbe stato malmenato dai due fratelli. A far partire l’azione legale era stata la Cgil di Pinerolo: in occasione di un dibattito sul caporalato il giovane indiano aveva raccontato la sua storia anche al segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

Il giovane aveva raccontato di essere stato trattato peggio delle 120 vacche che aveva accudito per più di un anno e mezzo. Di essere stato insultato, picchiato, costretto a fare turni di lavoro di dodici ore sette giorni su sette.

Lo stipendio? 800 euro al mese, ma i soldi sarebbero arrivati «quando ai padroni faceva comodo».

Pochi i momenti liberi con- cessi, secondo il suo racconto. Rari, dati con il contagocce. Ferie? Nemmeno a parlarne. In un anno e mezzo a Guruseb Singh, 28 anni, nato a Calcutta, sarebbero stati concessi otto giorni di riposo.

Era stato assunto nel marzo del 2014, poi era riuscito a scappare dall’inferno in cui era finito a settembre del 2015, quando ha trovato la forza di denunciare rivolgendosi alla Cgil, ai carabinieri e alla procura di Torino.