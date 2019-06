“Tieniti forte, forse ce la facciamo”. Il centauro spinge forte, va a tutto gas, mentre la sua ragazza si tiene aggrappata a lui presagendo il peggio. E fa bene, visto quello che succede dopo pochi secondi.

La leva del passaggio a livello, infatti, la centra in pieno volto. Un vero e proprio sganassone, roba da far stordire un rinoceronte. La ragazza, indolenzita, preferisce scendere dallo scooter. “Io proseguo a piedi”. Già, ma occhio che il treno non è ancora passato.