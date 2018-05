Mamma che traffico in autostrada, c’è un tizio che procede contromano…

C’è traffico in autostrada. Le macchine procedono lente, a passo d’uomo, quasi in fila indiana. Qualcuno, stufo, pigia la mano sul clacson. Ciascuno ha la sua idea sui perché di quell’intasamento. Sarà colpa di un incidente? Il solito bullo di turno si è infilato in doppia fila ed ora ha bloccato la circolazione? Nossignore. Nulla di tutto questo. Trascorre una manciata di secondi ed ecco svelato l’arcano: c’è un tizio che procede…contromano. L’automobilista indisciplinato pretende pure di passare, divincolandosi nel groviglio di lamiere!! Da non credere…