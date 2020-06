La piccola Mame, 8 mesi, non ce l’ha fatta. La scorsa settimana lei e la madre, 34 anni, si erano gettate dal terzo piano del loro appartamento in via Rondissone, a Torino, in un tentativo disperato di scappare da un incendio scoppiato in casa.

Mamma e figlia erano ricoverate al San Giovanni Bosco, oggi, però, la brutta notizia del decesso della neonata. La madre resta ricoverata ed in condizioni grave.