Mancano 430 classi e il 30% dei docenti per la scuola media

A meno di cinque giorni dalla prima campanella dell’anno scolastico sono ancora 430, almeno, le classi che in Piemonte presentano «criticità» nell’organizzazione degli spazi e per il rispetto del distanziamento tra gli studenti. E all’appello, oltre al 50% del personale tecnico amministrativo, solo nella scuola media mancherebbe ancora il 30% dei docenti, a fronte di una copertura completa per le scuole d’infanzia e le primarie, garantita dai 112,6 milioni di euro messi a disposizione dal Miur per assumere personale a tempo determinato. Questa l’ultima fotografia scattata dall’Ufficio scolastico del Piemonte presentata a Palazzo Lascaris dall’assessore all’Istruzione, Elena Chiorino. «Le criticità strutturali coinvologono circa 1.200 allievi su circa 520mila, lo 0,2% del totale, ma abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che siano in corso di soluzione» ha sottolineato Chiorino, incalzata dalle opposizioni sulle procedure che verranno seguite per la rilevazione della temperatura degli studenti. Oltre che da parte delle famiglie a casa, come previsto dagli indirizzi definiti a livello nazionale per la gestione in sicurezza delle scuole, questa dovrà essere misurata in Piemonte anche all’ingresso degli istituti scolastici e delle agenzie formative. Così, almeno, nelle intenzioni della Regione, che ha messo a disposizione delle scuole 500mila euro per l’acquisto di termometri e termoscanner.

