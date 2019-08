Mancano solo le risate

Confesso che mi sfugge una questione non da poco, in questo spettacolino delle conferenze dei gruppi parlamentari post consultazioni: questo costante declinare un programma come se si trattasse di un comizio elettorale, come se si dovesse convincere qualcuno della bontà dei progetti. Cari signori, dal momento che siete già stati eletti, direi che gli unici da convincere siete voi stessi. Poi, comprendo benissimo che si tratti di una pantomima necessaria, soprattutto per chi è all’opposizione e sta cercando di capire come farsi notare… Comprendo molto bene anche che Luigi Di Maio debba salvare in qualche modo la faccia e quindi mostri i muscoli e sciorini ogni volta un elenco di punti programmatici più lungo. «O ci dite sì o si va al voto». E, come in una collaudata regia, ecco che i promessi alleati, ossia quelli del Pd, si indignano. Ma cari Zingaretti e soci, non avete ancora capito? Date a Di Maio quel che vuole, sottoscrivetegli anche quei benedetti venti punti (che sono talmente general generici che poteva anche scrivere «difendere la pace nel mondo», mentre altri sembrano moderatamente accettabili), dopo di che si può far tranquillamente finta di niente. Scusate, questi che alzano la voce non sono gli stessi che hanno detto sì a ogni cosa proposta da un leader politico che aveva la metà delle loro preferenze? Una legge sulla legittima difesa talmente inutile da essere perigliosa; un decreto sicurezza che tiene lontani dai sacri confini navi cariche di bambini; per tacere di Tav, Tap e altre quisquilie. Davvero non capisco perché dal Quirinale non mettano anche le false risate di sottofondo.