Mancata precedenza all’incrocio: si schianta contro un’auto. Morto motociclista [LE FOTO]

Dinamica al vaglio dei carabinieri di Chivasso. Per il centauro, un 36enne di Torino, non c'è stato nulla da fare

Incidente mortale oggi pomeriggio nella zona industriale di Volpiano (Torino), vittima un motociclista 36enne originario di Torino. E’ accaduto in viale Europa, all’incrocio con via Pisa). Lo sfortunato centauro è andato a schiantarsi contro una Fiat 500.

INCIDENTE PER UNA PRECEDENZA NON RISPETTATA

Sembra, ma non è ancora certo, a causa di una precedenza non rispettata (da parte del conducente della vettura un 34enne residente a Desio). La dinamica del terribile schianto, in ogni caso, è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso chiamati a fare luce sull’accaduto.