Mancate retribuzioni, in sciopero 70 dipendenti della Isitrac

Non stanno trascorrendo serene feste i 70 dipendenti della Isitrac (una ditta di trasporti) in sciopero dal 20 dicembre. Nel mirino dei lavoratori la società che, tra le altre cose, non avrebbe versato alcune retribuzioni, tra cui la tredicesima. In una nota la Filt-Cgil ha chiesto che l’azienda “si assuma le proprie responsabilità e si attivi al fine di sbloccare questa penosa situazione”.