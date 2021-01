Mancato rispetto delle norme anti-Covid: due bar chiusi a Carmagnola

Proseguono i controlli per il rispetto delle norme anti Covid a Torino e dintorni, disposti dal Comando Provinciale: due locali sono stati chiusi a Carmagnola per il mancato rispetto delle regole dettate dalla zona arancione in Piemonte.

I carabinieri hanno sanzionato i titolari di due bar, dove all’interno erano presenti molti clienti che bevevano e mangiavano dopo le 18.00, nonostante le restrizioni imposte. Per questo motivo si è proceduto a sanzionare amministrativamente proprietari e avventori e a chiudere i locali per 5 giorni.