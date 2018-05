Mancini, dopo l’azzurro sposa Silvia

Il primo matrimonio è fatto, nero su bianco dopo la firma messa all’inizio della settimana sul contratto che lo legherà almeno per due anni alla Federcalcio come nuovo commissario tecnico azzurro. Il secondo invece arriverà nei prossimi mesi e sarà altrettanto importante perché per Roberto Mancini si tratterà anche della seconda volta. Dopo Federica Morelli, sua prima moglie, infatti, sposerà Silvia Fortini che da più di due anni è la sua compagna dopo essere stata al suo fianco dal 2009 come avvocato.

Una scelta importante, anticipata dal settimanale “Diva e Donna” che ha avuto modo di vedere le pubblicazioni ufficiali affisse in Campidoglio a Roma, città di residenza della futura sposa che lì lavora anche in un avviatissimo studio legale. Hanno cominciato a vedersi per motivi esclusivamente professionali, Roberto e Silvia. Consulenze per i contratti, in particolare quelli che lo hanno legato di nuovo all’Inter nella sua seconda avventura nerazzurra, ma anche l’accusa di bancarotta fraudolenta per la quale rischiava grosso e invece è stato assolto due anni fa.

Ma tanta vicinanza professionale si è trasformata negli anni in qualcosa di più. Nel 2015 infatti l’ex attaccante della Sampdoria, della Lazio e della nazionale che anche come allenatore si è tolto grosse soddisfazioni, ha rotto con la moglie Federica un matrimonio dal quale sono nati Filippo (oggi 27 anni), Andrea di 25, entrambi calciatori come il padre anche se con fortune minori, e la ventiduenne Camilla, 22.

I primi mesi sono stati burrascosi, passati tra accuse reciproche, ma poi è arrivato l’accordo economico sull’assegno da versare (nel 2016 un giudice stabilì per la signora 540mila euro al mese) e così Mancini è diventato di nuovo libero di frequentare chi voleva. I primi avvistamenti con Silvia non per motivi professionali sono del luglio 2016, con alcune immagini pubblicate dal settimanale “Oggi” che parlava di un’affascinante bruna simile a Ilaria D’Amico. Da allora la coppia è stata paparazzata diverse volte insieme, soprattutto durante alcune vacanze su spiagge suggestive, e da un po’ ha deciso di uscire allo scoperto anche se il tecnico è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Ma il settimanale ha pubblicato alcune immagini dei due in una romantica serata passata nella Capitale e soprattutto scoperto il loro segreto. Una data ufficiale in realtà ancora non c’è, ma sarebbe una curiosa coincidenza: anche Giampiero Ventura nel giugno 2016, diventato da poco ct azzurro, sposò in seconde nozze la sua Luciana. Evidentemente è destino.