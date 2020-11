Da Mandrake a Rocca. Addio a Gigi Proietti

Pochi artisti italiani nella storia della recitazione sono stati poliedrici al pari di Gigi Proietti, morto ieri nel giorno del suo compleanno numero 80 per le conseguenze di un grave attacco di cuore. Al punto che chiunque ha un “suo” Proietti preferito, che sia per i suoi film più iconici (“Febbre da cavallo”, per dirne uno, in cui tra l’altro indimenticabile fu la presenza del compianto attore torinese Renzo Ozzano) o per uno dei suoi spettacoli teatrali più impegnati (tanto, tantissimo Shakespeare), per uno show televisivo di barzellette (se esistesse il titolo di “migliore” di tutti i tempi a raccontarle a contenderselo potrebbero essere solo lui e Gino Bramieri…) o per qualche fiction popolare, a partire da “Il Maresciallo Rocca”. Una carriera lunga oltre 50 anni (i numeri che vengono riportati in queste ore provano a riassumerla così: 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, 10 dischi, regista di 8 opere liriche), varia come nessun’altra. Un articolo che lo volesse ricordare al meglio potrebbe limitarsi a elencare le sue performance: attore totale, ha saputo essere tra i migliori in ogni arte, dal doppiaggio cinematografico (indimenticabile il suo genio della lampada nell’originale Aladdin disneyano) alla conduzione televisiva. Ma anche una semplice intervista con lui sapeva diventare un momento di spettacolo eccezionale: prova ne siano gli innumerevoli video che in questi anni sono stati condivisi sui social con lui protagonista, e che da ieri sono tornati a riempire le bacheche di tutti, ad ogni latitudine.

