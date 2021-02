Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia sono intervenuti domenica scorsa in un supermercato di corso Cadore dove l’addetto alla vigilanza stava trattenendo un soggetto autore di furto. L’uomo, 20enne di origine egiziana, precedentemente era stato visto aggirarsi tra le corsie del punto vendita con fare sospetto.

Perso temporaneamente di vista, il vigilante lo aveva poi ritrovato in un angolo ad asportare un paio di scarpe nuove dalla sua scatola, metterle ai piedi e riporre nella confezione le proprie usate. Non pago del furto appena perpetrato, il giovane si era diretto verso l’uscita senza acquisti, rifocillandosi dapprima con una confezione di cous cous al pollo per poi proseguire con una scatola di alette piccanti e uno sgombro sott’olio.

L’addetto alla vigilanza ha deciso di attenderlo alle casse. Una volta nei pressi dell’uscita, il dipendente ha intimato al 20enne di pagare i prodotti appena consumati. Vistosi scoperto, il giovane lo ha spintonato, tentando di guadagnarsi la fuga. Immediatamente bloccato, è stato affidato ai poliziotti giunti nel frattempo.

Durante il controllo, è stato perquisito: sotto i propri indumenti celava un pigiama griffato Juventus, trafugato nella zona abbigliamento, privo dei dispositivi antitaccheggio, occultati nelle celle frigo. Il 20enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per aver rapinato articoli per un valore di oltre 50 euro, e denunciato per aver fornito false attestazioni a pubblico ufficiale durante la fase degli accertamenti.