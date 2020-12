Mangiano salumi artigianali acquistati via chat: tre famiglie intossicate a Torino

Acquistano salumi via chat, li mangiano e si sentono male. Sarebbe accaduto a Torino dove gli ispettori del dipartimento di prevenzione dell’Asl To1 stanno indagando nel tentativo di fare luce sul caso che ha colpito tre famiglie, tutte intossicate, sembra (ma questo saranno le analisi ad appurarlo), dopo aver assaggiato alcuni salumi artigianali acquistati sul web da un’azienda del Pinerolese. I verbali dei tecnici dell’Asl sono finiti in procura, sul tavolo del pm Alessandro Aghemo.

INTOSSICATA FAMIGLIA IN VIA MASSENA

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web ed è stata ripresa da diversi portali. Il primo episodio risalirebbe a venerdì scorso quando una famiglia residente in via Massena ha allertato il proprio medico di base perché padre, madre e figli avevano iniziato ad accusare fortissimi dolori intestinali. “Cosa avete mangiato?” ha chiesto loro il “camice bianco”. “Un insaccato, acquistato via Whatsapp tramite conoscenti”, è stata la risposta.

INIZIANO A SENTIRSI MEGLIO

Attraverso la descrizione dei sintomi, il medico ha ipotizzato, a quel punto, che potesse trattarsi proprio di un’intossicazione alimentare. Fortunatamente non troppo grave. Così, seguendo le sue direttive ed evitando di passare per il pronto soccorso, anche a causa delle misure anti Covid, i componenti del nucleo familiare hanno iniziato a sentirsi meglio.

ALTRI DUE CASI, SEMPRE A TORINO

Questo il primo caso. Ma sul tavolo del dipartimento dell’Asl torinese, a quanto pare, sarebbero finiti anche altri due episodi sospetti. Si tratta sempre di famiglie residenti nel capoluogo piemontese, sia pure in zone diverse rispetto al nucleo di via Massena e senza legami diretti con loro. Nessun legame fatta eccezione per i salami artigianali comprati attraverso la chat.

LE IPOTESI AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI

Al momento non è possibile escludere che quella stessa partita di salumi sia stata ceduta anche ad altri clienti (e dunque i casi potrebbero essere più di tre), magari dopo passaggi secondari e non direttamente dal produttore. Così come neanche si può escludere la possibilità che la qualità stessa della “merce” sia stata alterata durante il trasporto oppure dal metodo di conservazione.

IL SALUME SARA’ ANALIZZATO

Gli specialisti del dipartimento dell’Asl To1 devono dunque passare al setaccio tutti i vari e diversi aspetti della vicenda e far esaminare il salume “sospetto” dagli esperti dell’istituto zooprofilattico di Torino, ai quali tocca ora il compito di rintracciare l’eventuale presenza di quegli elementi patogeni che potrebbero aver provato l’intossicazione alimentare.