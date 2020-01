Mangiano salumi di cinghiale “fatti” in casa: infettate 20 persone

Carne macellata in proprio: cacciatori, loro parenti ed amici ricoverati in ospedale con disturbi gastrointestinali, dolori muscolari e febbre

Allarme trichinellosi in Val di Susa

Sono finiti tutti in ospedale, dopo aver mangiato salumi freschi di carne di cinghiale macellata in proprio, accusando disturbi gastrointestinali, dolori muscolari e febbre. Almeno una ventina i casi segnalati dai “camici bianchi” del pronto soccorso dell’ospedale di Susa che hanno preso in cura cacciatori e loro parenti ed amici, colpiti da trichinellosi, una malattia parassitaria.

CASI CONFERMATI DALLE ANALISI DELL’OSPEDALE “AMEDEO DI SAVOIA”

Gli episodi, rilevati nei giorni scorsi dai medici, sono stati poi confermati dagli ulteriori accertamenti clinici eseguiti dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. All’esame del sangue, ha reso noto un comunicato dell’Asl To3, i pazienti, tutti residenti in Val di Susa, presentavano un aumento significativo dei granulociti eosinofili, tipico in casi di malattie parassitarie.

LE ANALISI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SUI SALUMI

I medici del Sian (Servizio di Igiene degli Alimenti) della stessa azienda sanitaria locale, stanno ora svolgendo le indagini sulle persone coinvolte, mentre i veterinari dell’Area B di Igiene degli Alimenti di origine animale hanno sequestrato di tutti i salami ancora in possesso dei cacciatori, che sono stati trasferiti all’Istituto Zooprofilattico di Torino che li ha esaminati, uno ad uno, con esito positivo. L’Asl, dal canto suo, ha allertato tutti i presidi sanitari della zona, informandoli circa i casi di infezione avvenuti.