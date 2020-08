Mangiano senza pagare, offendendo i titolari

Un gruppo di sette ragazzi ha cenato in un ristorante cinese ed è andato via senza pagare il conto. Non sarebbe una notizia così eclatante se non fosse che il gruppo prima di fuggire ha lasciato un biglietto offensivo sul tavolo su cui vi era scritto, sinteticamente, “cinesi ci avete portato il covid“.

Il fatto è accaduto lo scorso martedì sera, in un ristorante di Ciriè, in via San Maurizio. Il gruppo di ragazzi ha mangiato con menù all-you-can-eat e avrebbero dovuto spendere 180 euro.

Esterrefatti i titolari del locale, una famiglia di cinesi, che hanno ovviamente denunciato il tutto ai carabinieri di zona, che stanno in queste ore visionando i filmati delle telecamere in prossimità del ristorante.