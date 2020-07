Mani della mafia sugli appalti post Covid

Il Piemonte è la terza regione italiana (dopo Calabria e Lombardia) a più vasta densità mafiosa e oggi: «C’è il pericolo che le organizzazioni criminali intercettino appalti e fondi del dopo Covid». Ma non solo: ci sono sospetti concreti che fanno ritenere possibile «il ritorno a Torino di Cosa Nostra». Sono questi alcuni degli elementi contenuti nella relazione (secondo semestre 2019) della Dia, la (Direzione Investigativa Antimafia). In città, gli uffici della Dia sono a Barriera di Milano: un presidio, un punto di osservazione e di intervento contro la penetrazione delle mafie in Piemonte. A dirigerli c’è un investigatore di esperienza, Alberto Somma, in passato capo dell’antidroga e della sezione omicidi della questura. Poi, per un lungo periodo e prima del ritorno sotto la Mole, Somma è andato al sud e si è occupato di criminalità organizzata.

