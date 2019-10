La dimostrazione è eloquente: in pochi istanti rimuove tutto lo sporco

Utilissimo per i meccanici

Venghino siori venghino, c’è uno spettacolo prodigioso a cui assistere. Quante volte vi è capitato di sporcarvi le mani di un nero intensissimo, magari perché avete dovuto mettere le mani nel motore oppure per altri tipi di lavori con l’auto?

Bene, provate il nuovo super sapone: è comodo, pratico ed efficace. Non ci credete? Guardate la dimostrazione: basta applicarlo sulle mani unte di grasso per scioglierlo e rimuoverlo in pochi istanti.