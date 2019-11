Il maniaco del Valentino minacciò un attentato e violentò un’altra donna

È il 18 maggio del 2017. Il centralino del 113 riceve una telefonata. «Lo Stato italiano non mi tutela – dice una voce maschile con accento francese -, metto una bomba a Porta Nuova». Poi la chiamata si interrompe, la polizia controlla la stazione, la bomba non c’è. Si pensa a un folle, ma bisogna capire chi è. Gli investigatori risalgono a un numero, quindi a un nome. Lo stesso di un tale denunciato dalla compagna che ha detto di essere stata picchiata con una cinghia, costretta a subire rapporti sessuali in una cantina. «Mi diceva che avrebbe sterminato la mia famiglia, ucciso me e il bimbo che portavo in grembo».

E quel tale – si scopre oggi – è lo stesso che un anno dopo, nel parco del Valentino, avrebbe detto a una ragazza «adesso sei mia» per poi abusare di lei. Era una notte di marzo del 2019, i maltrattamenti sulla compagna e il falso allarme sulla bomba in stazione risalgono a due anni fa. E se dire che avrebbero potuto fermarlo prima non è possibile, è altrettanto vero che qualche dubbio resta. Con tutta un’altra serie di interrogativi che vengono fuori incrociando quanto emerge da due inchieste sulla stessa persona che, fino a qualche giorno fa, non si sono mai incrociate per una lettera sbagliata nel nome.

Quello giusto è Gueladjo Koulibaly, ma negli atti dell’inchiesta sugli abusi nel parco è diventato Gueladje. E l’errore è emerso mercoledì, nell’udienza in cui era giudicato in contumacia perché irreperibile. Due i capi di accusa di quel processo. Maltrattamenti in famiglia perché nel 2017 avrebbe pestato l’ex compagna, poi segregata per mesi in una cantina in cui l’avrebbe anche costretta a fare sesso. E procurato allarme, perché avrebbe chiamato il 113 annunciando un attacco terroristico con una bomba a Porta Nuova per punire quello Stato che secondo lui non lo tutelava. Farneticazioni, visto che l’attentato non c’è mai stato.

Parole dette a caso da un uomo che però, su Facebook, pubblicava un video con un lungo intervento in cui giustificava l’attacco a Charlie Hebdo. È un video-selfie, lo sfondo anche allora era quello del parco del Valentino. La data di caricamento 8 gennaio 2015, il giorno dopo il massacro di Parigi nella sede del giornale satirico seguito da un altro attentato, commesso da un altro Koulibaly. Il protagonista di quel filmato è lo stesso che in quel parco avrebbe violentato una ragazza che festeggiava il diciottesimo compleanno al Life. Koulibaly Gueladjo. Quello che nel processo per la bomba e i presunti stupri di un anno prima che la procura qualifica come maltrattamenti era irreperibile, mentre in realtà si trovava in carcere, dove riceverà l’avviso che lo invita a presentarsi per la prossima udienza. L’appuntamento è per il 16 dicembre.

In programma c’è l’audizione della sua ex compagna. E due giorni dopo Gueladjo è di nuovo convocato per il processo del Valentino, in cui finalmente, dopo il racconto tragico della vittima, potrà dire la sua anche la scienza. Perché i suoi vestiti, quando lo arrestarono, erano intrisi di sangue. In parte suo, il resto della ragazza che era seduta su una panchina con un amico quando lui le avrebbe detto “sei mia” prima di strapparle un orecchino e abusare di lei. Così, almeno, dicono le analisi del Dna della polizia. Ma gli esiti sono arrivati troppo tardi, quando il processo in abbreviato era già incardinato. E il giudice ha ordinato nuovi test. Il responso definitivo sarà pronto entro il 18 del prossimo mese. A meno di sorprese ci sarà la sentenza.