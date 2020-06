Manichini e piedi chini

E’ ripartito il calcio di serie A fra le proteste di baristi, negozianti, osti e bagnini che sono strangolati da sanificazioni e distanziamenti mentre vedono in Tv i giocatori (in campo) e i tifosi (in piazza) abbracciarsi senza timore di multe. Vivremo a lungo tra queste recriminazioni. Già oggi è urticante la differenza fra chi lavora davvero ed è precario da sempre (quegli imprenditori e lavoratori autonomi che hanno accettato mille lacci pur di riaprire) e i pubblici dipendenti che rifiutano di ripartire (tanto sono pagati lo stesso) per paura della seconda ondata. Disgusta sentirli dar la colpa ai sindacati, e sentire questi ultimi rimbalzare l’accusa ai mittenti, i furbetti del 27. Strano virus, questo, che risparmia ospedalieri, ferrovieri, postelegrafonici, vigili, poliziotti e militari, ma falcidia giudici, impiegati al catasto e tutte le altre categorie pubbliche. Bàh! Torniamo al calcio. Li avete visti gli incontri a porte chiuse? Sembrano quelle partitelle d’allenamento del giovedì fra prima squadra e riserve, con tutti attenti a non farsi male. Non ci sono neanche gli effetti speciali (manichini sugli spalti, boati registrati) come in Germania; solo tristi gradinate vuote e urla fra giocatori, tra l’altro vietate dal regolamento. E i telespettatori? A leggere i social, si dividono in prototipi. C’è l’anarcoide che non guarda perché «io boicotto la pay Tv». Il nostalgico che rimpiange le curve ribollenti e le voci di Carosio e Ameri. Il cinico che «i soldi hanno stravolto tutto, il calcio è finto, è una specie di wrestling». Lo snob che «sono guitti viziati, solo il rugby è sport vero». E il bello sapete cos’è? È che han ragione tutti.

