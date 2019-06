Manifestano in municipio poi occupano una casa Atc

Senza un tetto sulla testa, hanno deciso di occupare una casa Atc in via Pracavallo. È l’ultimo atto, almeno per ora, della vicenda che ha colpito Ilenia Soleti, il suo compagno e i suoi quattro figli minorenni, che ieri mattina hanno ricevuto lo sfratto esecutivo dalla loro abitazione di via Quarto di cui non riuscivano più a pagare l’affitto a causa di problemi di lavoro.

Dopo il passaggio dell’ufficiale giudiziario, hanno così deciso di andare in municipio dove, una volta appeso uno striscione di protesta, si sono fatti ricevere dall’assessore al Welfare, Gabriella Ramello. Il colloquio è durato circa un’ora, alla presenza della polizia municipale e di alcuni membri del collettivo Prendocasa di Torino. Poi, non ottenendo le riposte sperate, Ilenia e Andrea hanno deciso di occupare abusivamente.

Il Comune, dal suo canto, ha voluto specificare di aver «percorso tutte le strade possibili utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla legge. Solo il 22 maggio 2018 siamo venuti a conoscenza dello sfratto già in corso». Per 10 mesi il Comune ha provveduto a pagare l’affitto rimandando lo sfratto. In quel lasso di tempo, la famiglia avrebbe dovuto attivarsi per trovare un alloggio privatamente: l’ente li avrebbe poi aiutati pagando parte dell’affitto. Il 12 giugno è stata presentata la domanda per l’emergenza abitativa, ma la commissione ha verificato che mancavano i requisiti previsti dall’attuale legislazione regionale.

«Inoltre – scrivono ancora gli uffici – si è appurato che la famiglia dispone di un reddito fra salario e reddito di cittadinanza ed è emersa, in aggiunta, la presenza di una rete famigliare in possesso di proprietà immobiliari a Nichelino e in altra regione». «È indecente che il Comune perda tempo per dire queste bugie e divulgare miei dati, invece di trovare una soluzione alla mia famiglia – commenta Soleti -. Non lasciamo i nostri figli in mezzo alla strada».