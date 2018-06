Manifesto shock di Forza Nuova contro gli immigrati, il sindaco di Giaveno: “Chiederemo la rimozione”

Il sindaco di Giaveno (To), Carlo Giacone, fa sentire la sua voce in seguito alla comparsa in una bacheca comunale del manifesto di Forza Nuova che, in diverse lingue, invita gli immigrati a tornare a casa.

“Lunedì presenteremo una lettera per chiedere la rimozione del manifesto – afferma -. Il manifesto lede la dignità degli immigrati con frasi che istigano all’odio razziale”.

Il primo cittadino di Giaveno spiega che “la bacheca su cui è stato affisso è quelle concesse ai partiti politici. Ora rivedremo il regolamento e istituiremo dei criteri. Ognuno può esprimere il proprio parere e la propria posizione, ma con rispetto e senza estremismi”.