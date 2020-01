MANIS- LAVORA CON NOI, LE POSSIBILITÀ DI CARRIERA SONO CONCRETE

Siamo nuovamente qui a parlare di loro. Dei ragazzi della Manis Srls. Non credo di dover essere io a ricordarvi che stiamo attraversando un momento in cui la realtà lavorativa risulta complicata e priva di stimoli ma la Manis di Rivoli, che ha concluso il 2019 da protagonista nelle classifiche nazionali del settore, è pronta alla selezione di nuove figure professionali. Con l’obiettivo di superare sé stessa, la Manis apre le porte della sua realtà a tutti coloro che hanno voglia di credere in un’attività commerciale diversa dal comune, una realtà dove si respira aria di successo partendo da una formazione a 360° finalizzata al raggiungimento di obiettivi personali e aziendali.

Le possibilità di carriera sono per tutti e concrete. Il 2020 sarà per la Manis il terzo anno di attività sul territorio; un anno impegnativo in cui il risultato è già scritto nella storia dei titolari, Renato Gangemi e Stefano Vettorello, e nella mente di ciascun collaboratore. La selezione di nuove forze è iniziata, consapevoli del fatto che il loro miglior consulente è ancora là fuori… e potresti essere tu!

MANIS Srls, via Aosta 28 Rivoli.

Telefono 011.9594865

https://www.manissrl.it/

Facebook: MANIS S.r.l.