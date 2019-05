Manis – Opportunità di lavoro in un gruppo vincente

Innumerevoli sono le realtà commerciali che nascono con obiettivi ambiziosi ed appassionanti ma a dir poco rare sono quelle che bruciano le tappe centrandoli tutti e superandoli di gran lunga. Manis srls è senza ombra di dubbio l’emblema di come una vision chiara ed ambiziosa abbinata alla ultra decennale esperienza dei due soci-titolari Stefano Vettorello e Renato Gangemi, del direttore commerciale Alex Butnaru e della responsabile del dipartimento telefonico Agnese Di Simio possa trasformarsi in pochi mesi in una azienda potente sia commercialmente che deontologicamente. Nata ad agosto del 2017 da un sogno dei suoi soci fondatori, Manis srls fa sin da subito parlare di sé grazie soprattutto allo spirito con il quale muove i suoi primi passi sul mercato. Spirito grazie al quale in brevissimo tempo riesce a coinvolgere un nutrito gruppo di collaboratori, molti dei quali ad oggi ricoprono dei ruoli di estrema importanza nell’organico aziendale. Proprio questo atteggiamento e la dedizione al lavoro di tutto lo staff interno portano la rete commerciale, in tempi a dir poco inaspettati, a radicarsi stabilmente a Rivoli, ad aprire due nuove strutture a Pinerolo e Biella. La mission di Manis è molto semplice: dare a coloro che hanno una forte volontà di crescere personalmente, economicamente e professionalmente una concreta opportunità di lavoro. Manis, se non la vedi non ci credi!

Indirizzo: via Aosta 28, Rivoli (To)

Telefono: 011.9594865

Mail: risorse@manissrl.it