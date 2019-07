MANIS SRL – Una squadra di professionisti per il successo nel lavoro.

Non appena si entra negli uffici di Rivoli, si percepisce da subito un’aria di opportunità: la cordialità di Anna alla reception, la precisione di Floriana all’amministrazione e la professionalità di Arianna, ti danno il benvenuto, poi si scopre il dipartimento telefonico gestito con la simpatia di Agnese.

Ma è la forza vendita della Manis di Rivoli a dare la sensazione di trovarsi in una realtà diversa da quella che l’immaginario collettivo ha di un’azienda commerciale. Qui, infatti, si possono incontrare i manager dell’azienda, tra gli altri un ex macellaio, un ex barista, un ex animatore, a testimonianza che se ci si mette in gioco, alla Manis si può crescere professionalmente ed economicamente.

E poi da qualche mese ha anche due filiali, Pinerolo e Biella, gestite rispettivamente da Salvatore ed Alessandro, che nell’arco di un anno sono stati agenti, poi manager ed ora imprenditori. E’ questa la Manis, un’azienda che fa tutto il necessario per distinguersi dal marasma della vendita diretta, creando l’humus adatto in cui, meritocraticamente, si può far emergere capacità e qualità per realizzare sogni ambiziosi. E tutto ciò senza mai scendere a compromessi con valori quali lealtà, onestà e professionalità.

Ora la Manis si appresta a crescere ulteriormente, obiettivo: raddoppiare l’organico entro fine anno! E l’aria di opportunità che si respira negli uffici, fa intuire che accadrà. Manis, se non la vedi non ci credi.

Manis srls, via Aosta 28, Rivoli.

Telefono: 011.9594865

Email: risorse@manissrl.it