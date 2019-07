Manital, Chiorino scrive a Di Maio: “Ministeri paghino 17 milioni”

“Per questo, proprio ieri – prosegue Chiorino – ho chiesto agli Enti pubblici piemontesi che lavorano con Manital di provvedere direttamente al pagamento in surroga a favore dei lavoratori. Un provvedimento forte, ma necessario per venire incontro alle richieste dei 1500 lavoratori piemontesi in difficoltà. Negli incontri con l’azienda siamo stati incredibilmente informati che le difficoltà deriverebbero dai gravi ritardi dei pagamenti dei Ministeri dello Stato”.

“Caro Ministro Di Maio – si apre così la lettera di Chiorino – le scrivo questa lettera aperta per metterla al corrente degli ultimi aggiornamenti sul caso Manital . Come Lei saprà (o dovrebbe sapere), ci sono circa 10mila famiglie, in Italia , che attendono il pagamento di stipendi arretrati da parte del Consorzio con sede ad Ivrea. Saprà (o dovrebbe sapere) anche che gran parte delle commesse di Manital derivano dalla Pubblica amministrazione”.

Lettera aperta al ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio , da parte dell’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino . Dopo aver acquisito nuovi elementi sul caso Manital , l’assessore ha chiamato in causa il titolare del dicastero per chiedere chiarimenti sugli ingenti debiti del Miur e della Pubblica amministrazione nei confronti dell’azienda, che attraversa uno stato di crisi.

“I dati forniti dall’azienda lasciano increduli, generando, se confermati, indignazione, soprattutto in relazione ai gravi ritardi nei pagamenti da parte dei Ministeri”, continua l’assessore. “L’insoluto totale nei confronti dei Ministeri risulterebbe superiore ai 17 milioni di euro, di cui più di 11 soltanto a carico del MIUR. La Regione Piemonte ha fatto facendo quanto nelle sue facoltà, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Per questo, con la presente, Le chiedo cortesemente di sollecitare con la massima urgenza i suoi colleghi Ministri a saldare immediatamente i loro debiti con la società di Ivrea, per sbloccare la situazione”.

Altrimenti “l’alternativa è continuare a voltare la testa altrove per scoprire che sarebbe stato sufficiente chiedere ai suoi colleghi di onorare tempestivamente i loro debiti. La prego altresì di ricordare ai suoi colleghi Ministri che per eseguire un bonifico, oggi come oggi, basta un click. Quel click garantirebbe la serenità a 10.000 persone. Sono fiduciosa che, appresa questa notizia e apprezzatane la gravità, Lei riuscirà, in tempi rapidissimi, a risolvere la situazione e a far sì che gli arretrati dei Ministeri nei confronti di Manital vengano subito saldati, a vantaggio soprattutto dei lavoratori che, anche Lei, sostiene quotidianamente di voler tutelare. Attendo sollecito riscontro”.