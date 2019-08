Manituana, 8 mesi di occupazione: «Ora sgomberate il centro sociale»

Da possibile sede delle attività del libero scambio, poi destinate in via Carcano, a casa dei ragazzi del collettivo studentesco Manituana. Continua l’occupazione dell’ex deposito Amiat di via Padova, nel borgo Rossini, nonostante le recenti proteste del capogruppo di FdI della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi, che ha chiesto alla Città di Torino di procedere al più presto con uno sgombero. «Ancora una volta – segnala Alessi – ci troviamo di fronte persone che si impossessano di locali comunali, e la Città non reagisce. Presenterò un’interpellanza per sapere cosa intendano fare gli amministratori comunali. È ora di dire basta a tutte le occupazioni della città».

Abbandonato da tempo, il deposito che fa angolo con corso Regio Parco e corso Novara è stato occupato da una sessantina di giovani. Gli stessi che avevano ribattezzato “Manituana” anche i locali vuoti della Film Commission in via Cagliari 34. I giovani si erano spostati in via Cagliari, dopo aver lasciato la sala autogestita di via Sant’Ottavio, davanti a Palazzo Nuovo, per consentire lavori di ristrutturazione e messa a norma degli spazi. E in largo Vitale si sono presi una rivincità: prendendosi un locale abbandonato ormai in mano all’incuria. «Il 7 gennaio 2019 – si legge sul sito internet del collettivo – abbiamo nuovamente aperto nei nuovi locali di largo Vitale 113, a pochi passi dall’occupazione di via Cagliari. Da quel momento abbiamo riattivato tutti i nostri percorsi e aperto altre attività, come gli orti urbani e la Biblioteca di Milorad». Una presa di posizione che a qualcuno, in Circoscrizione 7, non sembra piacere. E dopo lo sgombero dell’ex asilo di via Alessandria ora FdI punta al “colpaccio”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente, Luca Deri. «Bisognerebbe restituire lo stabile alla comunità».