Mano mozzata da una sega elettrica, equipe di sole donne la riattacca

E’ durato nove ore l’intervento con il quale una equipe di sole donne ha riattaccato la mano sinistra di un uomo, mozzata da una sega circolare. In sala operatoria, al Cto di Torino, hanno operato la chirurga della mano Maddalena Bertolini, con un aiuto ed una specializzanda.

IL PAZIENTE E’ UN CUNEESE DI 62 ANNI

Il paziente è un cuneese di 62 anni, sportivo e amante della montagna, che ha subìto l’incidente a causa di una disattenzione mentre tagliava la legna nel giardino di casa. Soccorso, è stato trasportato in elicottero a Torino, dove le tre chirurghe gli hanno riattaccato l’arto.

UNA MANO CHE FUNZIONA E’ MEGLIO DELLA PROTESI

“Una mano che funziona – ci ha tenuto a sottolineare Maddalena Bertolini – è meglio della protesi più avveniristica. Interventi di questo tipo hanno un buon margine di successo, diciamo fra il 96% e il 98%, ma bisogna intervenire entro poche ore”.

CTO CENTRO DI RIFERIMENTO

“Il Cto – ha aggiunto la specialista – è un centro regionale di riferimento per la chirurgia della mano e la microchirugia. La Commissione Urgenze Mano della Società italiana di Chirurgia della Mano, che presiedo, si occupa di censire tutti i centri italiani che hanno le carte in regola per questo tipo di interventi: purtroppo negli ultimi anni si sono dimezzati.

AL LAVORO PER FARE RETE

“Stiamo lavorando con il Ministero per metterli in rete, è fondamentale per riuscire a intervenire con efficacia. Nel contempo lavoriamo sulla prevenzione, molti incidenti potrebbero essere evitati se le persone fossero piu’ consapevoli dei pericoli” ha concluso la dottoressa.

LO STAFF AL COMPLETO

Il gruppo completo che si occupa di microchirurgia di urgenza al Cto è composto da 11 persone. Interviene anche sui bambini, in tal caso spostandosi al Regina Margherita.