Manometteva i parcometri per recuperare i soldi: fermato 57enne a Torino

L'uomo, di cittadinanza romena, è stato denunciato per furto aggravato e per il possesso di un coltello

Colto sul fatto dagli agenti della municipale in via dei Mille

Aveva ideato un sistema ingegnoso, ma fuorilegge, per recuperare alcuni spiccioli a spese della collettività. Un uomo di 57 anni, di cittadinanza romena, è stato fermato dalla polizia municipale di Torino mentre inseriva nei parcometri delle spugnette per recuperare le monete inserite dagli automobilisti.

Il “pirata dei parcometri” è stato sorpreso dagli agenti in via dei Mille proprio mentre era intento a manomettere le apparecchiature, di proprietà della Gtt, con l’interno di impadronirsi dei soldi per la sosta.

L’uomo è stato accompagnato al Comando di via Bologna, dove è stato denunciato per furto aggravato e per il possesso di un coltello, utensile che gli era di aiuto durante le operazioni di manomissione dei parcometri.